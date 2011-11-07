ГКЦБФР одобрила выпуск акций СП по строительству завода по производству ядерного топлива

Москва. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР) одобрила процедуру выпуска акций совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива», которое создается с участием Государственного концерна «Ядерное топливо» (Украина) и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Как сообщили УНИАН в компании «ТВЭЛ», данное решение комиссии фактически завершает процедурные вопросы, необходимые для создания СП и перевода проекта в практическую плоскость.

Отмечается, что все стадии проекта реализуются строго в соответствии с согласованным сторонами графиком. В частности, 24 октября подано заявление в специализированную украинскую комиссию для экспертизы технико-экономического обоснования проекта.

Создаваемый завод будет соответствовать наивысшим мировым стандартам. Технологии, передаваемые российской стороной, единственные в мире, которые отлицензированы для реакторов российского дизайна.

В соответствии с имеющимися договоренностями, украинская сторона получает в создаваемом СП 50% +1 акция, а российская - 50%-1 акция.

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам, стоимость завода по производству ядерного топлива составит 300-350 млн. долл. Окончательная сумма будет определена после окончания и утверждения ТЭО. Российская сторона готова обеспечить доступ к 60% финансирования от общей стоимости завода.

Справка УНИАН. Согласно конкурсному предложению «ТВЭЛ», в Украине в соответствии с согласованными сторонами сроками и базовыми документами будет введен в эксплуатацию фабрикационный завод по изготовлению ядерного топлива мощностью 400 тонн по урану в год. Завод будет вводиться в эксплуатацию тремя очередями. Первая очередь предполагает создание участков снаряжения тепловыделяющих элементов и производства тепловыделяющих сборок, а также создание участка для изготовления ряда комплектующих и инфраструктуры завода. Вторая очередь предполагает создание участка для изготовления циркониевых комплектующих и дополнительной инфраструктуры. Полное развитие завода планируется осуществить в ходе третьей очереди, когда на заводе будут созданы участок для изготовления топливных таблеток и порошков и дополнительная инфраструктура. Планируется, что на заводе будет занято порядка 250 человек.