Кабмин разработал закон об особенностях приватизации угледобывающих предприятий

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».

Текст законопроекта, зарегистрированного 3 ноября (рег. № 9412), обнародован на официальном сайте парламента.

Документ предусматривает два способа приватизации государственных угольных активов – продажа на конкурсе и инвестиционный конкурс. В первом случае победитель определяется на основании предложения наибольшей цены, во втором случае - на основании наибольшего предложенного объема инвестиций. При этом участники приватизационных конкурсов должны отвечать ряду зафиксированных в законопроекте квалификационных требований: не находиться в процедуре банкротства и являться безубыточными на протяжении трех последних лет.

Существенным моментом предприватизационной подготовки государственного угольного актива является проведение его оценки, которая должна быть произведена по методике, утвержденной Кабмином. При этом при оценке актива не учитывается стоимость промышленных запасов угля.

С победителем аукциона или конкурса заключается договор купли-продажи, в котором фиксируются обязательные условия приватизации исчерпывающий перечень которых приводится в законопроекте. При этом законопроект ограничивает срок действия обязательных условий для инвестора 5 годами. Среди наиболее существенных условий, приведенных в законопроекте, - выполнение обязательств по техническому переоснащению шахт, обеспечению фиксированных объемов угледобычи, которые будут устанавливаться Министерством энергетики и угольной промышленности, а также ежегодное привлечение на предприятия оговоренных в договорах купли-продажи объемов инвестиций. Характерно, что среди обязательных условий продажи приводится также соблюдение новым собственником антимонопольного законодательства. В социальной сфере победитель конкурсов должен будет взять на себя обязательства по несокращению работников предприятия на протяжении полугода с момента продажи, заключению коллективного договора, а также содержанию объектов коммунально-бытовой сферы. Впрочем, мораторий на увольнение работников имеет исключения (пп. 1, 3 и 5—7 ст. 36, п. 6 ст. 40, пп. 3, 4, 7 и 8 ст. 40 и ст. 41 Кодекса законов о труде Украины).

Государство в свою очередь берет на себя обязательство невмешательства в политику реализации угольной продукции предприятиями, перешедшими в частную собственность.

Кроме того, законопроект предлагает ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий, в отношении которых принято решение о приватизации, а также последующую пролонгацию такого моратория на 3 года после перехода объекта частному собственнику.

Законопроект также запрещает перепрофилирование, консервацию или ликвидацию предприятия в течение срока действия договора купли-продажи, в случае если такие действия не согласованны Минэнергоугля.