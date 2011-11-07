Решение G20 не стало стимулом для роста акций - эксперты

Решение G20 о расширении Европейского фонда финансовой стабильности не стало стимулом для роста на мировых фондовых площадках.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По совам аналитиков, лидеры стран G20 дали согласие на расширение европейского фонда финансовой стабильности, однако в какой форме будет выделена эта помощь, согласовано не было. Также давление на фондовые индексы оказала и слабая статистика, вышедшая в пятницу. Особенно негативно инвесторами были восприняты данные по производственным заказам Германии, которые неожиданно упали на 4,3%. В США уровень безработицы в октябре несколько снизился, однако число занятых в несельскохозяйственном секторе после роста в сентябре сократилось до 80 тыс. Вышедшие данные указывают на то, что ситуация на рынке труда США остается все еще нестабильной.

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс доверия инвесторов Sentix, а также данные по розничным продажам еврозоны.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне результатов встречи «Большой двадцатки», а также в преддверии голосования по вопросу вотума доверия правительству Греции. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали бумаги Авдеевского КХЗ (+1,77%) и «Азовстали» (+1,73%), Наибольшее снижение было зафиксировано по «Стиролу» (-2,69%) и «Укрсоцбанку» (-1,93%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 4 ноября, вырос на 0,61% – до 552,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 4 млн. 171 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,06% – до 1449,03 пункта. Общий объем торгов составил 234 млн. 860 тыс. грн., из них на срочном рынке – 136 млн. грн.