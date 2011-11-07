Эксперт: украинский рынок акций на этой неделе вряд ли сможет повторить предыдущий успех

Украинский рынок акций, которому в последнее время удавалось демонстрировать результаты лучше зарубежных площадок, вряд ли сможет повторить такой успех по ходу текущей недели.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его прогнозам, «повышенный спрос на акции отдельных эмитентов может на время позволить индексу UX разойтись с динамикой глобальных рынков, однако строить на таком предположении стратегию торговли даже в течение всего одного дня небезопасно».

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, «несмотря на пестрые новостные заголовки, формирование опасений дефолта Греции из-за политического кризиса, а также последующий рост оптимизма из-за увеличения вероятности разрешения политического кризиса, – все это не находит отражения в динамике стоимости рисковых активов». Так, после того как в пятницу индексу S&P 500 удалось отыграть половину внутридневного снижения и закрыться с умеренным минусом, сегодня утром масштаб снижения фьючерсов на американские индексы не превышал 0,4-0,5%.

В то же время, добавил аналитик, «динамика на сырьевом и валютном рынках не внушает оптимизма». Несмотря на рост котировок нефти марки WTI сегодня утром, что является хорошим индикатором аппетита к риску – в отличие от марки Brent, фьючерсные контракты на медь снижались после очередного контакта с локальным уровнем сопротивления, а рост новозеландского доллара не превышал 0,2%.

«Таким образом, развитие умеренно негативного импульса движения на рынках представляется более вероятным вплоть до появления новых новостных раздражителей», - считает аналитик.