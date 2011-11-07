Депутат Коновалюк намерен разработать законопроект об упрощении приватизации земли
Народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК (Партия регионов) намерен разработать законопроект, упрощающий процедуру приватизации гражданами земельных участков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Наш продукт».
«Я его (законопроект - УНИАН) готовлю, я его в ближайшее время внесу в парламент», - сказал он.
В.КОНОВАЛЮК также планирует инициировать специальное заседание Верховной Рады по оценке ситуации в сфере земельных отношений и агропромышленном комплексе.
Он напомнил, что мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения продлевается уже пятый раз.
«Я противник свободного обращения с землей. Я противник того, что все это делается не по причине несогласованных действий, делается из-за того, что нет эффективности в реализации государством политики, нет соответствующих проектов законов, постановлений правительства, нет методики, которая бы позволяла нам изжить все эти рецидивы негатива и нерациональности в сфере земельных отношений», - считает депутат.
В.КОНОВАЛЮК отметил, что намерен подготовить аналитическую записку Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о нарушениях в земельной сфере, в частности, о необходимости упростить процедуру приватизации земли гражданами.
«Мы подготовим комплексную докладную, где будут показаны все раскладки нарушений и формализма, которые сегодня существуют», - сказал он.
Депутат уточнил, что аналитический документ будет основываться на журналистском расследовании информационного агентства «Наш продукт», журналисты которого попытались выяснить у местных советов Киевской области информацию о свободных земельных участках, чтобы реализовать право на бесплатную приватизацию земли под строительство жилого дома.
По словам журналиста ИА «Наш продукт» Игоря ИВАНОВА, из 109 запросов в местные советы Киевской области о наличии участков для приватизации, содержательные ответы предоставили только на 7 из них. В большинстве случаев отказ в получении информации о свободных земельных участках местные органы мотивировали тем, что это конфиденциальная информация. Вместе с тем, неофициально журналистам советовали обратиться к специализированным частным предприятиям, которые за плату смогли бы помочь в решении этого вопроса.
По словам В.КОНОВАЛЮКА, проводимая уже 20 лет земельная реформа в Украине несистемна, непоследовательна и неэффективна.
Он отметил, что в Украине ежегодный теневой оборот земли составляет 2,5 – 3 млрд. долл., в результате чего государство ежегодно недополучает около 7 млрд. грн. инвестиций. При этом с введением свободного рынка земли существует возможность концентрации земли сельскохозяйственного назначения у компаний с иностранным капиталом, поскольку сегодня около 10 млн. га земли находится в аренде у таких предприятий.
По мнению депутата, для достижения прозрачности в земельных отношениях необходимо также провести инвентаризацию и учет земельных участков.
В.КОНОВАЛЮК также высказал мнение, что закон о государственном земельном кадастре, который бы предоставлял доступ гражданам к информации о свободных земельных участках для приватизации, не начнет работать с 2013 года именно по причине высокого объема теневого оборота земли и коррупции в земельных отношениях.