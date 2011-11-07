ФГИУ планирует получить от продажи «Захид-» и «Киевэнерго» как минимум 2,5 млрд. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) рассчитывает получить от реализации выставленных на продажу госпакетов акций «Киевэнерго» и «Захидэнерго» не менее 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе приватизационного телемоста Киев-Франкфурт-Нью-Йорк заявил глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Это минимум, который мы планируем получить», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 октября т.г. Фонд государственного имущества Украины объявил условия приватизации первых двух энергокомпаний, госпакеты акций которых планируется продать на открытых аукционах. Инвесторам предложены 45,103% акций ПАО «Захидэнерго» по стартовой цене 1,932 млрд. грн. и 25% акций ПАО «Киевэнерго» за 432,305 млн. грн. Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября.

Справка УНИАН. Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

В 2011-2012 годах планируется приватизировать все четыре тепловые генерации и облэнерго, которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».