ФГИУ планирует начать приватизацию госпакетов облгазов в первом квартале 2012 года

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в первом квартале 2012 года начать приватизацию госпакетов облгазов.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данное время «Нафтогаз Украины» пока не передал Фонду госимущества для приватизации госпакеты акций облгазов. По его словам, ФГИУ сейчас отрабатывает с Министерством энергетики и угольной промышленности технологии приватизации облэнерго. «Это необычная ситуация, очень много мелких пакетов и стандартными методами, которые мы могли бы использовать, я думаю, мы не добьемся результата», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

По его словам, ФГИУ и Минэнергоугля на данное время обговаривают, «какой цели они хотят добиться» данной приватизацией. При этом он отметил, что мелкие пакеты облгазов скорее всего будут выставляться на фондовом рынке, а блокирующие - на приватизационных конкурсах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации. Согласно документу, госпакеты акций должны быть переданы ФГИУ в месячный срок.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.