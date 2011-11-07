WIG-Ukraine закончил понедельник снижением
Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка закончил первый день торгов новой недели снижением на фоне позитивного закрытия большинства основных индексов польского рынка.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine закрылся на уровне 766,46 пунктов, что соответствует средним показателям сегодняшней сессии, но на 0,3% ниже закрытия пятницы.
На негативной территории сегодня закрылся также индекс средних компаний mWIG40, который просел на 0,34%.
Другие индикаторы рынка закончили день на плюсе.
«Голубые фишки», которые в начале дня достигали минимума 2,325 тыс. пунктов, а в ходе торгов торговались выше 2,405 тыс. пунктов, закончили день 0,8 процентным плюсом на уровне 2381,66 пунктов.
WIG прибавил 0,55%, а sWIG80 - 0,25%.