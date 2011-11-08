Акционеры киевского универмага «Украина» сменили руководство компании

Акционеры ОАО «Универмаг «Украина» (Киев) на внеочередном собрании 7 ноября т.г. внесли изменения в руководящий состав компании.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании CFC Consulting.

Как указывается в сообщении, собрание было созвано по требованию мажоритарного акционера - шведской компании «Квинн Холдингс Свиден АБ» (Quinn Holdings Sweden AB), которой принадлежит 92,75% акций общества.

По решению акционеров, директора предприятия Лариса ЯНЕЗ ПУГА была отстранена от выполнения своих обязанностей, а в качестве исполняющего обязанности директора назначен Ростислав ЛЕВИНЗОН.

Также произошли изменения в составе наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение о проведении внеочередного общего собрания было принято «Квинн Холдингс Свиден АБ» в связи с необходимостью решения неотложных вопросов управления обществом и, в частности, формирования нового состава его органов. «У мажоритарного акционера возникли существенные затруднения во взаимопонимании с нынешним руководством общества, что, по его мнению, не отвечало его интересам и ставило под угрозу реализацию его законных прав», - говорится в пресс-релизе компании.

Справка УНИАН. «Квинн Холдингс Свиден АБ» (Quinn Holdings Sweden AB) является шведской компанией, основанной в 2005 году, которая находится в Стокгольме. Компании принадлежит 92,75% акций ОАО "Универмаг" Украина ".