Капитализация биржевого списка ПФТС в октябре снизилась на 55%

Среднее значение капитализации биржевого списка ПФТС в октябре т.г. снизилось на 55% – до 128,39 млрд. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Индекс ПФТС по итогам торгов в октябре вырос на 0,34% - до 559,95 пункта.

Общий объем ценными бумагами на бирже в октябре составил 8 млрд. 91,5 млн. грн. Из них на торги акциями пришлось 43,3 млн. грн., корпоративными облигациями – 631 млн. грн., муниципальными облигациями – 18 тыс. грн., ОВГЗ – 7 млрд. 413,6 млн. грн.

По состоянию на 31 октября 2011 г. в биржевой список ПФТС было включено 958 ценных бумаг: 419 акций предприятий, 300 корпоративных облигаций, 120 ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 104 выпуска государственных облигаций, 13 выпусков облигаций местных займов.