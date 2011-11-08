Итальянский долг может вызвать лавину распродаж на фондовых рынках - эксперт

Еще несколько дней роста доходности итальянского долга такими темпами – и лавина распродаж сметет завоевания как минимум последней недели.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «тот факт, что глобальные инвесторы, кажется, игнорируют рост доходности итальянских долговых обязательств, с точки зрения пессимистов кажется очень странным. Действительно, доходность обязательств Италии уже превысила максимальные уровни года, даже несмотря на покупки ЕЦБ. Однако после того как было достигнуто широкое соглашение относительно расширения EFSF и рекапитализации европейских банков, события локальной политики на некоторое время потеряли свою актуальность».

Как отметил аналитик, несмотря на продолжение ухудшения ситуации на европейском долговом рынке, фондовые индексы США завершили понедельник, 7 ноября, минимальным ростом. Так, индекс S&P 500 прибавил 0,6%, что позволило фьючерсам на индекс продолжить консолидацию выше отметки 1250 пунктов.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, аналогичная ситуация наблюдается также на сырьевом и валютном рынках: участники ожидают прояснения ситуации и не спешат форсировать события. «При этом каждая консолидация обладает свойством завершаться, поэтому украинским игрокам следует сохранять осторожность», - считает аналитик.