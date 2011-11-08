Клюев считает, что государство должно активнее противодействовать рейдерству

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ считает, что государство должно приложить максимум усилий для системного противодействия рейдерству в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

Он поручил Агентству госимущества, Фонду госимущества Украины, а также всем министерствам, в ведении которых есть предприятия, находящиеся в процессе банкротства, предоставить полный анализ причин банкротства и предложения относительно дальнейших перспектив развития этих предприятий.

Межведомственная комиссия также приняла решение подготовить общее обращение в Высший совет юстиции с анализом всех фактов незаконных судебных решений для соответствующей реакции о дисциплинарной ответственности судей всех судебных инстанций. «Все судьи, которые принимают участие в рейдерских схемах, должны отвечать перед законом. Когда мы прекратим безнаказанность, тогда бизнес сможет спокойно работать в Украине. Мы должны защищать не только государственную собственность, но и каждого предпринимателя. Рейдерство - это лишь красивое современное название. На самом деле речь идет о грабеже и бандитизме. К сожалению, некоторые судьи и чиновники этому способствуют», - заявил А.КЛЮЕВ.