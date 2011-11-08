Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 8 ноября, повысился на 1,79% – до 566,82 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 14 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,59% – до 1498,20 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 255 млн. 470 тыс. грн., из них на срочном рынке – 158 млн. грн.