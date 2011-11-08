Эксперт: текущие котировки облэнерго не могут определять их стартовую цену при приватизации

Текущие котировки акций планируемых к приватизации облэнерго не могут служить отправной точкой при определении их стартовой цены.

Так старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис САКВА прокомментировал информацию о планах правительства объявить в ближайшее время приватизационной конкурсы по продаже госпакетов акций «Донецк»-, «Черновцы»-, «Винница»- и «Закарпатьеоблэнерго».

По его словам, недавняя волатильность на рынке акций вызвала резкое падение неликвидных бумаг облэнерго.

Д.САКВА также отметил, что компания ДТЭК является наиболее вероятным претендентом на покупку акций «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго», поскольку ей уже принадлежат 47,6% и 30,6% акций данных компаний, соответственно.

Аналитик также отметил, что можно ожидать участия в торгах по выставленных пакетах акций облэнерго компании VS Energy International, владеющей 22% акций «Черновцыоблэнерго», а также контролирующей еще пять облэнерго.

«Мы полагаем, что аукционы по продаже «Винницаоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго» могут привлечь большее количество участников, так как государство выставит на продажу контрольные пакеты акций», - отметил он. Аналитик также напомнил, что несмотря на то, что стартовые цены по новым конкурсам пока не были объявлены, аудиторская компания Ernst & Young недавно опубликовала свои оценки справедливой стоимости акций «Днепроэнерго» и «Захидэнерго», оценив компанию «Днепроэнерго» в 585 млн. дол. (что на 26% выше текущей рыночной цены и предполагает стоимость 25% акций в размере 146 млн. дол.), а компанию «Захидэнерго» в 460 млн. дол. (что на 7% выше текущей рыночной цены и на 13% ниже стартовой цены аукциона, запланированного на 25 ноября).

Как сообщал УНИАН, правительство Украины одобрило условия приватизации 25% «Днепроэнерго», 40,6% «Донецкоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 50% «Винницаоблэнерго» и 50% «Закарпатьеоблэнерго». По словам председателя Фонда государственного имущества Украины Александра РЯБЧЕНКО, приватизационные конкурсы по этим госпакетам возможно будут объявлены уже в самое ближайшее время.