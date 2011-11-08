Комиссия по противодействию рейдерству рассмотрела ситуацию на ряде предприятий

Члены Межведомственной комиссии на заседании во вторник, 8 ноября, рассмотрели ситуацию на ряде отечественных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, в частности, была рассмотрена ситуация вокруг Государственного предприятия «Учебно-исследовательское хозяйство «Докучаевское» Харьковского национального аграрного университета им. В.Докучаева.

Предприятие заключило мировое соглашение о совместной деятельности с двумя частными предприятиями, и с нарушением законодательства передало им собственные земельные угодья, лесополосы и сады.

В результате, «Докучаевское» было доведено до банкротства, а часть земельных участков площадью 57,18 га были переданы бесплатно в собственность гражданам, а также участок площадью 19,2 га - в аренду под свалку.

Межведомственная комиссия приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры по защите законных интересов государства в этом вопросе.

А.КЛЮЕВ заявил, что руководитель предприятия не мог действовать единолично, без прикрытия со стороны ответственных лиц в соответствующем министерстве.

Он поручил Министерству аграрной политики и продовольствия провести тщательную служебную проверку и внести предложения по жестким кадровым решениям.

Обсуждая ситуацию вокруг Государственного научно-исследовательского и проектного института титана участники заседания констатировали, что речь идет о несуществующей задолженности, «фактически, - о мошенничестве».

По данному факту в июне текущего года следственным управлением СБУ в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по злоупотреблениям должностных лиц самого института, а также - кредитора (ООО «ТУЛС») и поручителя (ООО «Континент-ЛТД»).

Прокуратуры Днепропетровской и Запорожской областей обратились в суд. 17 августа решением суда Днепропетровской области отменено решение этого же суда от 11 ноября 2010 года о взыскании задолженности в пользу ООО «ТУЛС» в размере 197,7 млн. грн.

Межведомственная комиссия также рассмотрела факт доведения до банкротства ГП «Украинский научно-исследовательский институт металлургического машиностроения».

А.КЛЮЕВ поставил задачу Министерству юстиции проанализировать законность действий всех органов власти в этом процессе. Представитель Генеральной прокуратуры Украины заявил, что органы прокуратуры планируют активно включиться в этот процесс в рамках существующих уголовных дел.

Первый вице-премьер поручил Агентству госимущества срочно активизировать защиту государственных интересов в судебном порядке, а также разработать и представить план не только вывода института из состояния банкротства, но и его эффективного развития.

Рассматривая ситуацию вокруг производителя самоходных автомобильных кранов ОАО «Холдинговая компания «Краян», А.КЛЮЕВ заявил: «Государство обязано справляться с рейдерами независимо от их статуса и политической окраски. Даже, если это народный депутат. Поручаю срочно предоставить мне всю информацию о схемах, которыми пользуются рейдеры. Мы должны защитить предприятие - не позволить резать его на куски».

По данным Фонда государственного имущества Украины, применяя процедуру фиктивного банкротства через решения судов, у предприятия отобрали несколько зданий.

Первый вице-премьер также поручил Мининфраструктуры предоставить полную информацию Межведомственной комиссии по ситуации вокруг ГСК «Черноморское морское пароходство» и ООО «Торговый дом «Изюмский тепловозоремонтный завод».

А.КЛЮЕВ также поручил Совету министров Автономной Республики Крым информировать Межведомственную комиссию о принятии мер по противодействию незаконному отчуждению земель государственной собственности, в частности, южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет».

Члены Комиссии приняли решение заслушать в ходе следующего заседания доклады ответственных лиц по всем вопросам, которые обсуждались на текущем заседании.