ФГИУ снова выставил на продажу Макеевский меткомбинат. Стартовая цена снижена на 30%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

При этом начальная стоимость пакета акций снижена на 30% по сравнению с прошлым конкурсом и составляет 150 млн. 880 тыс. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность Общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров, а также иную просроченную задолженность.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен соблюдать положения плана санации, утвержденного определением хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 75 дней со дня его объявления 9 ноября т.г.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат", однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

Балансовый убыток предприятия за 9 месяцев т.г. составляет 54 млн. 330 тыс. грн., дебиторская задолженность - 41 млн. 653 тыс. грн., кредиторская задолженность - 3 млрд. 238 млн. 692 тыс. грн.