Кабмин проведет полную инвентаризацию госсобственности

Правительство намерено провести полную инвентаризацию государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО журналистам в среду.

«Надо провести инвентаризацию государственного имущества вообще… Это как перепись населения, перепись объектов госсобственности. Все, что есть у этого завода, какие у него есть цеха, пионерские лагеря, Дворец культуры», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

По его словам, инвентаризацию будут проводить ведомства со статусом центрального органа власти.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что подобная полная инвентаризация еще не проводилась, до этого она была не всеобъемлющая.

По словам председателя ФГИУ, есть реестр госсобственности и время от времени он должен уточняться. На сегодняшний день уже утверждена методика проведения инвентаризации и правительство еще должно утвердить соответствующий порядок, сказал А.РЯБЧЕНКО.