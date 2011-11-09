Рынки акций в течение уже нескольких сессий выглядят лучше других рынков - эксперт

Рынки акций в течение уже нескольких торговых сессий выглядят лучше, чем сырьевой, валютный, а также рынок долговых инструментов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «в ходе торговой сессии вторника, 8 ноября, новостные заголовки снова изменили динамику рисковых активов». Так, по итогам дня индексу S&P 500 удалось прибавить 1,2% на фоне нейтральной динамики меди и новозеландского доллара.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром наиболее активно обсуждались темы, с одной стороны, политических маневров Сильвио БЕРЛУСКОНИ, а с другой, публикации экономических данных из КНР. «В первом случае рынок расценивает возможность отставки итальянского премьер-министра позитивно, видимо, инвесторам нравится условие: сначала меры экономии, потом отставка. Во втором – китайские показатели инфляции наконец-то указали на начало тренда по замедлению роста цен. Как мы помним, замедление темпов инфляции открывает дорогу для смягчения монетарной политики, что должно повысить уровень деловой активности в промышленном секторе в мире», - отметил аналитик.

Напомним, по сообщению AFP, премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ готов уйти со своей должности после принятия ключевых экономических реформ, реализацию которых он пообещал Европейскому Союзу.

Об этом говорится в заявлении правительства С.БЕРЛУСКОНИ, распространенном вечером 8 ноября после консультаций итальянского премьера с Президентом Италии Джорджио НАПОЛИТАНО.

“Как только обязательства будут выполнены, премьер-министр представит свою отставку главе государства”, - отмечено в заявлении.

После этого Президент Италии начнет традиционные консультации с учетом предложений большинства и оппозиции. Предполагается, что итальянский парламент должен одобрить ключевые экономические реформы для предупреждения долгового кризиса в середине ноября.