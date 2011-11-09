Сегодняшние торги на Украинской бирже завершились на минорной ноте - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 9 ноября, завершились на минорной ноте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

Он отметил, что по итогам торгов 9 ноября индекс Украинской биржи снизился на 2,85% и составил 1455,48 пункта.

По словам С.БЕЛЯСОВА, первая половина сессии в среду отличалась повышенной волатильностью. Стартовав вблизи уровней закрытия предыдущей сессии, индекс Украинской биржи уже через несколько минут взметнулся ввысь, преодолев уровень 1530 пунктов. Рост биржевого индикатора был обусловлен, в первую очередь, спросом на акции Енакиевского металлургического завода, рост котировок которых превышал 10%, а также благоприятным внешним фоном.

Тем не менее, подчеркнул аналитик, позитивный настрой среди участников отечественного рынка длился недолго. Ухудшение внешнего фона охладило покупательский пыл, что повлекло снижение индекса Украинской биржи. Пессимизм на европейских площадках был обусловлен усилением опасений инвесторов относительно распространения долгового кризиса на Италию.

С.БЕЛЯСОВ обратил внимание, что в среду доходность итальянских десятилетних облигаций достигла 6,77% - максимального значения с момента введения единой европейской валюты. При этом спрэд доходности итальянских десятилетних бондов относительно германских бумаг с аналогичным сроком обращения впервые превысил 500 базисных пунктов, что свидетельствует о явном недоверии инвесторов к способностям Италии обслуживать свои долги. Связанное с этим укрепление доллара к евро провоцировало продажи сырьевых компаний.

По информации аналитика, во второй половине сессии 9 ноября ситуация на Украинской бирже стабилизировалась. Индекс UX оставшуюся часть сессии провел в боковом движении, колеблясь в диапазоне 1440-1460 пунктов.

Как сообщил С.БЕЛЯСОВ, большинство акций индексной корзины Украинской биржи завершили день в отрицательной зоне. В аутсайдерах сессии выступили бумаги Авдеевского КХЗ (-4,72%). Инвесторы избавлялись от этих акций из-за опасения снижения спроса и цен на кокс со стороны металлургов, испытывающих сложности со сбытом продукции. На фоне долговых проблем европейских стран существенной просадкой котировок на Украинской бирже отметился банковский сектор: «Укрсоцбанк» потерял 4,33%, «Райффайзен Банк Аваль» – 1,82%.

По словам аналитика, в лидерах роста в среду, как и в предыдущие дни этой недели, оказались акции Енакиевского метзавода (+4,97%), пользующиеся повышенным спросом со стороны участников торгов из-за существенной перепроданности. В плюсе завершился день и для бумаг «Укрнафты» (+0,18%).