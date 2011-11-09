Фондовый рынок США упал на открытии торгов в среду из-за итальянских гособлигаций

19:46, 09 ноября 2011
Фондовый рынок
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Фондовый рынок США упал на открытии торгов в среду на фоне роста доходности по итальянским гособлигациям, сообщает BBC.

Так, индекс S&P 500 обвалился на 2,19% - до 1 248,03 пункта. NASDAQ упал на 2,20% - до 2 667,37 пункта. Dow Jones Industrial Average опустился на 1,88%, составив 11 940,9 пункта.

В среду доходность по десятилетним гособлигациям Италии выросла до рекордной отметки в 7,09%, впервые с 1997 года.

Хотя дефицит Италии относительно невысокий, инвесторы обеспокоены тем, что сочетание низких темпов роста экономики страны и бремя огромной задолженности могут сделать ее следующей жертвой долгового кризиса еврозоны.

Ранее сегодня наблюдалось снижение на фондовых рынках Европы, России, также на украинском рынке.

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