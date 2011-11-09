НБУ в октябре приобрел в свой портфель ОВГЗ на 4,6 млрд. грн.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) приобрел в свой портфель облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 4,6 млрд. грн. (с начала года - 18 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Операции по продаже гособлигаций Украины из портфеля НБУ в октябре не проводились (с начала года объем операций по продаже составил 1,4 млрд. грн.).

На протяжении октября через механизм двусторонних котировок Нацбанк приобрел государственные облигации Украины на общую сумму 0,5 млрд. грн. С начала года объем таких операций составлял 4,7 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в октябре поступило средств на общую сумму 5,5 млрд. грн. (с начала года - почти 24,5 млрд. грн.).

Всего с начала года было осуществлено размещение государственных облигаций Украины (с учетом ОВГЗ для увеличения уставного капитала “Ощадбанка”, “Укргазбанка” и НАК “Нафтогаз Украины”) на общую сумму 41,8 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составлял почти 42,3 млрд. грн., в том числе основной долг – 29,3 млрд. грн., уплата дохода - 13 млрд. грн.