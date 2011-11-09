WIG-Ukraine закончил среду 2% минусом

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на Варшавской фондовой бирже на фоне обвала котировок основных индексов польского рынка и крупнейших европейских фондовых площадок закончил среду 1,99% минусом

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс завершил торги на минимальных значениях сессии 747,68 пункта, достигнув минимума последних пяти недель.

Вчера падение WIG-Ukraine, несмотря на плюсовое закрытие основных индексов Варшавской биржи, ускорилось до почти 0,5% с 0,3% в понедельник.

Польские "голубые фишки" из-за сегодняшнего рекордного роста стоимости десятилетних итальянских облигаций, которые пробили уровень 7%, провалились на 3,4%, закрывшись всего на 10 пунктов выше минимальных значений сегодняшней сессии - 2315,67 пункта.

Последний раз WIG20, который с конца октября пытается закрепиться выше 2,4 тыс. пунктов, закрывался в этом районе три недели назад.

На минусе закрылись также индикатор широкого рынка WIG (-2,68%) и потерявшие 0,57 и 1,58% соответственно индексы средних mWIG40 и небольших компаний sWIG80.

Объем сегодняшних торгов составил почти 400 млн. долларов, в том числе, бумагами украинских эмитентов - около 1,5 млн. долларов.

Справка УНИАН. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 закончил сегодняшние торги 1,72% минусом на фоне снижения на 1,92% британского индекса FTSE, 2,21% минуса немецкого DAX и 2,17% падения французского CAC 40.

Итальянские "голубые фишки" закрылись 3,8% минусом.