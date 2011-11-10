Рисковые активы по всему миру подверглись жестокой распродаже - эксперт

Рисковые активы по всему миру в среду, 9 ноября, подверглись жестокой распродаже в ответ на продолжение роста доходности итальянских долговых обязательств.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «мы можем задаться вопросом, что послужило последней каплей: политические маневры Сильвио БЕРЛУСКОНИ или повышение маржинальных требований по итальянским облигациям. Вне зависимости от предположений, факты, с которыми столкнулись инвесторы сегодня с утра, таковы. Во-первых, рынки акций растеряли завоеванное в течение почти пяти последних торговых сессий. Во-вторых, доходность итальянских долговых обязательств достигла неустойчивого уровня».

В результате, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «никто не может гарантировать, что уровни поддержки для индекса S&P 500 недельной давности устоят, если рынок вдруг не простит безнадежную наивность еврочиновников и на этот раз». Аналитик рассчитывает, что распродажи не застали врасплох украинских инвесторов – даже с учетом того, что масштаб однодневного снижения превзошел ожидания. При этом более важным вопросом на данный момент является следующий: закрывать ли среднесрочные длинные немаржинальные позиции. «На данном этапе наш ответ – нет, не закрывать. С учетом высокой неопределенности лучше дождаться ответных шагов ЕЦБ, которые не должны заставить себя ждать», - отмечает он.