Ситуация в мире остается напряженной, и поводов для позитивных настроений мало - эксперты

Ситуация во всем мире остается напряженной, и поводов для позитивных настроений инвесторов довольно мало.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, на фондовых рынках в среду, 9 ноября, царили негативные настроения. Ввиду отсутствия важной макроэкономической статистики в центре внимания всего рынка находилась Италия. Стоимость 10-летних облигаций в стране взлетела до рекордного уровня, что вызвало опасения инвесторов касательно усугубления долгового кризиса в еврозоне. Вследствие решения британской клиринговой компании LCH Clearnet повысить маржинальные требования по гособлигациям Италии, стоимость 10-летних облигаций страны превысила отметку 7%, которая называется «точкой невозврата».

Как подчеркивают аналитики, при такой стоимости заимствований обслуживание госдолга Италии стает затруднительным, и стране может понадобиться внешняя финансовая помощь. После того как ставка по 10-летним облигациям Греции, Италии и Португалии достигла этого же уровня, страны обратились за финансовой помощью. Кроме этого политическая нестабильность в Италии и политический кризис в Греции, где премьер-министр Георгиос ПАПАНДРЕУ объявил об отставке, также оказывают давление на индексы.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги 9 ноября со снижением. Согласно результатам сессии, индекс Украинской биржи упал на 2,85% до 1440,84 пункта, а индекс ПФТС - на 1,86%, до 556,28 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Авдеевского КХЗ (-4,72%) и «Укрсоцбанка» (-4,33%). Лучше рынка удалось завершить торги бумагам Енакиевского металлургического завода (+4,97%) и «Укрнафты» (+0,18%).