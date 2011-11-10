WIG-Ukraine закончил четверг минимальным снижением

Варшава. Индикатор украинских компаний на Варшавской фондовой бирже закончил торги четверга очередным снижением, закрывшись на минимальных значениях, но просел не так сильно, как вчера.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine завершил день на уровне 747 пунктов, что на 0,09% ниже вчерашнего закрытия, когда индекс потерял 2%.

Основные индексы польского рынка также закончили последний день торгов текущей недели (завтра биржа не работает из-за праздника независимости Польши) в минусе.

WIG20 завершил торги 1,18% минусом на уровне 2288,44 пункта, что на 20 пунктов выше минимальных значений сегодняшней сессии и самое низкое его значение за более чем три недели.

Индекс широкого рынка WIG закончил торги 0,96% минусом, а индикаторы средних и небольших компаний потеряли 0,75% и 0,25%.

Объем торгов составил почти 390 млн. долларов, в том числе бумагами украинских компаний - на 1,2 млн долларов.