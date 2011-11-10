Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 ноября, повысился на 1,64% – до 565,40 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 235 млн. 462 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,82% – до 1496,53 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 293 млн. 492 тыс. грн., из них на срочном рынке – 201 млн. 961 тыс. грн.