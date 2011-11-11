Украинские акции выросли на фоне хороших новостей из Европы - эксперты

Украинские фондовые индексы в четверг, после значительного падения накануне, завершили торги на положительной территории на фоне хороших новостей из Европы, а также сильных статданных из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в четверг лидерами снижения стали акции Ясиновского КХЗ (-0,73%) и «Центрэнерго» (-0,49%). Наибольший рост был зафиксирован по бумагам «Стирола» (+18,24%) и Енакиевского металлургического завода (+15,54%).

Как отмечают аналитики, в четверг стало известно имя нового премьера Греции, им стал Лукас ПАПАДИМОС, что развеяло опасения вокруг политического кризиса в стране. Снижение стоимости 10-летних итальянских облигаций после рекордного роста вчера также позитивно отразилось на рынках.

Вместе с этим, по словам аналитиков, инвесторов в четверг порадовали и данные по рынку труда США, которые показали снижение первичных обращений за пособиями по безработице до 390 тыс., что превзошло прогнозы. Кроме того, отрицательное сальдо торгового баланса США уменьшилось до 43,1 млрд. долл. против ожидаемого роста до 46 млрд. долл.

Аналитики считают, что среди сегодняшней статистики стоит обратить внимание на индекс закупочных цен производителей, который выйдет в Великобритании, а также на индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 10 ноября, повысился на 1,64% – до 565,40 пункта. Общий объем торгов составил 235 млн. 462 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,82% – до 1496,53 пункта. Общий объем торгов составил 293 млн. 492 тыс. грн., из них на срочном рынке – 201 млн. 961 тыс. грн.