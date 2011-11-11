Реакция ЕЦБ на динамику итальянских гособлигаций не заставила себя ждать - эксперт

После мощных распродаж в среду, 9 ноября, реакция Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) на динамику итальянских долговых обязательств не заставила себя ждать.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «в результате стоимость обслуживания итальянского долга снизилась, даже несмотря на сравнительно неудачный аукцион и неоцененную шутку агентства S&P, которое на своем сайте по ошибке разместило объявление о снижении рейтинга Франции». Реакция рынков была позитивной, и стоимость большинства рисковых активов повысилась. Так, индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 10 ноября, прибавили по 0,9% каждый, а индекс UX и вовсе сумел вырасти на 2,8%, правда, после более сильного снижения накануне.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «кадровые перестановки в правительствах Греции и Италии вряд ли способны изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. Единственным позитивным следствием назначений новых премьер-министров является потенциальное исчезновение политической составляющей из новостных заголовков».

По мнению аналитика, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился нейтрально-позитивный. В пятницу утром фьючерсы на основные фондовые индексы США продолжили рост на фоне позитивной динамики сырьевых товаров и рисковых валют. В то же время, импульс роста не является достаточно сильным для открытия новых длинных позиций перед выходными.

Напомним, по сообщениям СМИ, Европейский Центробанк в четверг осуществил скупку государственных облигаций Италии, вследствие чего их доходность снизилась.

Рост доходности итальянских гособлигаций до предельного уровня был основным фактором, давящим на фондовые рынки в последние дни.