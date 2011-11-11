Появилась надежда, что политикам удастся остановить долговой кризис в Европе - эксперт

Появилась надежда, что политикам удастся остановить стремительно усугубляющийся долговой кризис в Европе.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «инвесторов в пятницу воодушевили известия о близящемся разрешении политических проблем Греции и Италии». Сегодня украинский рынок акций рос вслед за мировыми фондовыми площадками. Позитивный внешний фон и хорошая макроэкономическая статистика поддержали рост отечественного фондового рынка.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, в Греции назначен новый глава правительства, а доходности облигаций Италии снизились. Сегодня Сенат Италии, верхняя палата страны, одобрил ключевой закон о бюджете, принятие которого было основным условием отставки действующего премьер-министра страны Сильвио БЕРЛУСКОНИ. Голосование депутатов Палаты депутатов, нижней палаты парламента, намечено на субботу. «Но все же долговая проблема стран еврозоны остается главным фактором неопределенности для инвесторов», - подчеркнула аналитик.

Кроме того, добавила Е.ЕВДОЧЕНКО, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 10 тыс. при прогнозе роста на 3 тыс. Дефицит баланса внешней торговли США в сентябре неожиданно снизился до 43,1 млрд. долл. - минимального уровня в 2011 году при прогнозах роста до 46 млрд. долл.