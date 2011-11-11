Кабмин утвердил стартовые цены всех энергокомпаний, интересующих ДТЭК - эксперт

Кабинет министров Украины утвердил стартовые цены по всем энергогенерирующим и распределительным компаниям, в приобретении которых заинтересована группа ДТЭК.

Об этом сообщил УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис САКВА.

По его словам, ДТЭК на сегодня имеет достаточно средств для приобретения госпакетов "Днепро-", "Донбасс-", "Киев-" и "Захидэнерго". "Общая стоимость пакетов акций "Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "Киевэнерго" и "Захидэнерго" составляет около 500 млн. долл. ДТЭК недавно привлек несколько кредитных линий, общий лимит по которым составляет приблизительно 550 млн. долл.", - отметил Д.САКВА. "Учитывая также наличие денежных средств на балансе компании в сумме 248 млн. долл., компания имеет достаточно ресурсов для приобретения вышеупомянутых активов", - добавил он.

По его словам, стартовая цена пакета акций "Днепроэнерго" предполагает рыночную капитализацию 587 млн. долл., или 98,4 долл./акция (на 20% выше текущей рыночной цены), что предполагает коэффициенты Цена/Прибыль 7,4, стоимость предприятия (СП)/EBITDA 4,2 и СП/Установленная мощность 77 долл./кВт-ч (по сравнению с 124 долл./кВт-ч, исходя из ранее объявленной стартовой цены пакета акций "Захидэнерго"). Стартовая цена 40,1% акций "Донецкоблэнерго" оценивает компанию в 140 млн. долл., или 2,1 долл./акция (на 382% выше текущей рыночной цены).

Как сообщал УНИАН. Кабинет министров Украины своими распоряжениями утвердил начальную стоимость планируемого к продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» в размере 1,174 млрд. грн., 40,061% пакета акций «Донецкоблэнерго» - 449 млн. 500 тыс. грн.

5 октября т.г. Фонд государственного имущества Украины объявил конкурсы про продаже первых двух энергокомпаний, госпакеты акций которых планируется продать на открытых аукционах. Инвесторам предложены 45,103% акций ПАО «Захидэнерго» по стартовой цене 1,932 млрд. грн. и 25% акций ПАО «Киевэнерго» за 432,305 млн. грн. Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Сегмент генерации представлен в ДТЭК ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.