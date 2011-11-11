Индекс Украинской биржи сегодня показал рекордный рост

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 11 ноября, повысился на 2,29% – до 578,33 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 735 млн. 142 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 7,18% – до 1603,98 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 266 млн. грн., из них на срочном рынке – 142 млн. грн.