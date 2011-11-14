Польский WIG20 начал неделю почти 3% ростом

Варшава. Главный индикатор Варшавского фондового рынка WIG20, который на прошлой неделе впервые с 20 октября опустился ниже 2,3 тыс. пунктов, на позитивной внешнем фоне начал торги понедельника 2,92% ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки" открылись на уровне 2355,27 пунктов на новостях о назначении новых премьер-министров в Италии и Греции, что вселило в инвесторов надежды на решение долговых проблем этих стран.

На плюсе начали торги также индикаторы средних и небольших компаний, которые к 9.40 прибавили 1,13% и 1,38%.

Начавший день 2,32% ростом WIG к этому времени торговался с 2,01% плюсом.