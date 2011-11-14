На мировых фондовых площадках сохраняются позитивные настроения - эксперт

Сохранение позитивных настроений на мировых фондовых площадках оправдано тем, что в течение выходных «итальянская история» не получила негативного продолжения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в течение понедельника ожидается появление деталей о формировании нового правительства под руководством Марио МОНТИ – нового премьер-министра Италии.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно позитивный. Утром фьючерсы на индекс S&P 500 росли в пределах до 0,5% на фоне почти 3%-го роста фьючерсов на медь и уже ставшего привычным штиля на валютном рынке. В то же время, не наблюдалось заметного спроса на нефть марки WTI, однако это объясняется близостью психологически важной отметки в 100 долларов за баррель.

По информации аналитика, среди региональных фондовых индексов наибольший рост сейчас демонстрируют китайский SSE Composite и HSI в Гонконге. В течение выходных ряд популярных экономистов КНР заявили о том, что с учетом предстоящего смягчения монетарной политики второй по размерам экономике мира не грозит так называемая “hard landing” (жесткая посадка).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 11 ноября, повысился на 2,29% – до 578,33 пункта. Общий объем торгов составил 735 млн. 142 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 7,18% – до 1603,98 пункта. Общий объем торгов составил 266 млн. грн., из них на срочном рынке – 142 млн. грн.