Эксперты: снижение доходности гособлигаций Италии позитивно сказалось на настроениях инвесторов

Одобрение сенатом Италии «закона о финансовой стабильности», способствовало снижению доходности по десятилетним государственным облигациям Италии, что позитивно сказалось на настроениях инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, сенат Италии в пятницу, 11 ноября, одобрил «закон о финансовой стабильности», который включает ряд антикризисных мер. На прошедших выходных нижняя палата парламента Италии также одобрила меры по сокращению дефицита бюджета, после чего премьер-министр страны Сильвио БЕРЛУСКОНИ подал официальное заявление об отставке. Кроме того, поддержку рынку оказали данные по индексу потребительского доверия США, который вырос до 64,4 пункта, что превзошло ожидания.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные об объеме промышленного производства в Японии и еврозоне.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги 11 ноября со значительным ростом под влиянием новостей из Италии, а также сильных статданных из США. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали бумаги Ясиновского КХЗ (+46.66%) и Авдеевского КХЗ (+22.9%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 11 ноября, повысился на 2,29% – до 578,33 пункта. Общий объем торгов составил 735 млн. 142 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 7,18% – до 1603,98 пункта. Общий объем торгов составил 266 млн. грн., из них на срочном рынке – 142 млн. грн.