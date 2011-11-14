В 2012 году будет проведена инвентаризация госимущества

16:42, 14 ноября 2011
Фондовый рынок
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Кабинет министров Украины поручил центральным органам исполнительной власти, другим субъектам управления госсобственности провести на протяжении 2012 г. инвентаризацию объектов государственной собственности, находящихся в их управлении.

Об этом говорится в постановлении КМУ №1145, обнародованном на правительственном сайте.

Кабмин также поручил ФГИУ в месячный срок утвердить форму сводного акта инвентаризации объектов госсобственности, после завершения инвентаризации объектов госсобственности направить правительству и Министерству финансов обобщенную информацию о результатах инвентаризации.

Как ранее сообщил журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО, на сегодня уже утверждена методика проведения инвентаризации, однако правительство еще должно утвердить соответствующий порядок.

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