Индекс ПФТС сегодня повысился на 3,56%, Украинской биржи - снизился на 0,33%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 ноября, повысился на 3,56% – до 598,91 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 6 млн. 431 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,33% – до 1598,72 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 325 млн. 251 тыс. грн., из них на срочном рынке – 212 млн. 627 тыс. грн.