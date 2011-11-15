Реакция инвесторов на европейские данные станет индикатором глубины снижения акций - эксперт

Учитывая, что коррекция на рынках акций в первой половине нынешней недели является в большей степени закономерностью, чем неожиданностью, реакция инвесторов на европейские данные станет хорошим индикатором глубины снижения рынков.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «позитивная интерпретация – сигнал к тому, что коррекция закончится в течение 1-2 торговых сессий».

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовые рынки начали текущую неделю умеренным позитивом, однако завершение понедельника прошло под знаком умеренного негатива. Так, индексы S&P 500 и DJIA потеряли 1% и 0,6% соответственно, а новостные заголовки снова были посвящены европейским проблемам. «Правда, на этот раз речь шла скорее о проблемах экономического роста, а не об ожиданиях негативного разрешения кризиса», - отметил аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО сообщил, что внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный. Утром первая и вторая экономика еврозоны (Франция и Германия) отчитались о динамике ВВП в третьем квартале 2011 года. «В обоих случаях фактический результат совпал с ожиданиями экономистов. В случае Франции – из-за того, что результат второго квартала был пересмотрен в сторону понижения, а совпадение роста в третьем квартале с консенсус-прогнозом можно считать позитивным сюрпризом», - объяснил аналитик.