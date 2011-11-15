ГИУ отложило выпуск облигаций, запланированный на этот год

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) отложило выпуск корпоративных облигаций на 1 млрд. грн. и ипотечных облигаций на 200 млн. грн., планируемый в текущем году, на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, выпуск облигаций, планируемый на конец текущего года, пока откладывается.

«Связано это прежде всего с тем, что на сегодняшний день ресурсная ситуация на рынке изменилась в не очень благоприятную для нас сторону. Мы знаем, что за последние два месяца стоимость денежных ресурсов на рынке резко возросла. На сегодняшний день их стоимость превышает 20%, поэтому выходить сейчас с заимствованиями на рынок долговых обязательств не совсем нам подходит, поскольку стоимость привлечения этих средств будет на уровне 17%. Это значит, что не менее чем под 17% мы должны будем рефинансировать кредиты нашим банкам-партнерам. Соответственно, на выходе для заемщиков кредиты будут свыше 20% годовых», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что в 2012 году ГИУ рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования с существующих 11% на 0,5-1%.

«Мы, наоборот, наметили себе тенденцию по снижению ставки рефинансирования. Сейчас она составляет 11%, но мы планируем ее снизить в следующем году еще на 0,5%, а может на 1%, если нам удастся, таким образом, чтобы конечная ставка для заемщиков была ниже той, что сегодня. На сегодняшний день ставка эта ограничивается 15% годовых. Мы планируем в следующем году разместиться таким образом, чтобы ставка рефинансирования была на уровне 10%, а ставка для конечного заемщика составляла 14%», - пояснил он.

Председатель правления ГУИ уточнил, что выпуск ипотечных облигаций откладывается по тем же причинам.

«Это же касается и ипотечных облигаций, поскольку ипотечные облигации приравниваются к корпоративным. По ипотечным облигациям у нас есть еще технические проблемы, связанные с тем, что на сегодняшний день законодательная база поменялась, и комиссия по ценным бумагам решает вопрос соответствия существовавшей законодательной базы новому закону», - добавил В.МИРГОРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, ГИУ в 2011 году планировала выпустить корпоративные облигации на сумму 1 млрд. грн. под государственную гарантию, а также рассчитывала до донца 2011 года выпустить ипотечные облигации на 200 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.