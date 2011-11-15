Эксперты: пессимизм инвесторов снова вызван рекордным ростом доходности итальянских облигаций

Торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 14 ноября, завершились со смешанной динамикой индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами снижения среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в понедельник стали акции Енакиевского металлургического завода (-13,86%), Авдеевского КХЗ (-7,53%) и «Стирола» (-7,42%). Наибольший рост был зафиксирован по «Мотор Сичи» (+7,77%) и Крюковскому вагоностроительному заводу (+2,88%).

Как отмечают аналитики, утренний оптимизм на украинских фондовых площадках в понедельник был связан с надеждами, на то, что политика нового правительства Италии будет препятствовать распространению долгового кризиса в стране. Поддержку рынку оказали и данные по ВВП Японии, а также по промышленному производству Японии и еврозоны. Несмотря на то, что оба показателя засвидетельствовали снижение объемов промышленного производства, это снижение не было таким значительным, как ожидалось. В то же, время ВВП Японии в третьем квартале 2011 года вырос на 6% после снижения на 2,1% во втором квартале.

Тем не менее, подчеркивают аналитики, во второй половине дня в понедельник настроения на рынке ухудшились на фоне рекордного роста доходности пятилетних итальянских гособлигаций, которая при размещении выросла до 6,29% против доходности в 5,32% на предыдущем аукционе месяц назад.

Среди сегодняшних важных новостей аналитики обращают внимание на публикацию предварительного показателя ВВП за третий квартал и индекса текущих условий ZEW в Германии, данных по торговому балансу, а также предварительной оценки ВВП за третий квартал в еврозоне. В США выходят индекс производственных цен и данные по розничным продажам.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 ноября, повысился на 3,56% – до 598,91 пункта. Общий объем торгов составил 6 млн. 431 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,33% – до 1598,72 пункта. Общий объем торгов составил 325 млн. 251 тыс. грн., из них на срочном рынке – 212 млн. 627 тыс. грн.