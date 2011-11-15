Парламент принял в первом чтении проект закона о ФГИУ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект определяет статус, организацию, полномочия и порядок деятельности Фонда государственного имущества Украины.

Предусмотрено, что ФГИУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который реализует государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами государства, а также в сфере государственного регулирования оценочной деятельности.

Фонд госимущества Украины ответствен перед Президентом Украины.

Деятельность фонда направляется и координируется Кабинетом министров.

Особенности специального статуса Фонда государственного имущества определяются Конституцией и законами Украины, актами Президента и заключаются в особом порядке назначения на должность и освобождение от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Законопроектом определенны основные задачи ФГИУ.

Предусмотрено, что Фонд государственного имущества Украины подает:

ежемесячно Президенту Украины и Кабинету министров Украины информацию о ходе выполнения Государственной программы приватизации;

ежеквартально Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины аналитическую справку о работе и ходе выполнения Государственной программы приватизации;

ежегодно Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины отчет о работе и ходе выполнения Государственной программы приватизации.

Также определены полномочия Фонда государственного имущества Украины.

Предусмотрено, что ФГИУ возглавляет председатель, который при согласии Верховной Рады назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Первый заместитель и заместитель председателя фонда назначаются на должность по представлению премьер-министра и освобождаются от должности Президентом.

Премьер-министр вносит на рассмотрение Президента Украины представление о назначении на должность первого заместителя и заместителя председателя фонда в соответствии с предложениями председателя фонда.

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) отметил, что уже давно необходим закон о ФГИУ, в то же время такой закон, который сегодня предложен парламенту, «не нужен».

Он заявил, что в нарушение Конституции Украины законопроектом предусмотрено забрать ряд полномочий ВР и передать их Президенту и правительству. По его словам, данный законопроект «превращает Верховную Раду в тряпку».

Ю.КАРМАЗИН подчеркнул, что предложенный законопроект можно принять в первом чтении, но ко второму чтению он должен быть существенно доработан отдельно в части полномочий Верховной Рады Украины, Президента и правительства.

По его словам, законопроектом предоставляются полномочия правительству и Президенту Украины давать поручение ФГИУ. «Уважаемые, вы что, белины объелись, когда писали этот законопроект?», - возмутился Ю.КАРМАЗИН.

На что председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сказал, что ряд замечаний Ю.КАРМАЗИНА достаточно правильные и данный законопроект должен быть существенно доработан ко второму чтению.