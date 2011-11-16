Госпакеты акций "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго" выставлены на продажу

Фонд государственного имущества Украины сегодня, 16 ноября, объявил конкурсы по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061%-ного госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 16 ноября т.г.

Начальные цены указанных госпакетов акций: "Днепроэнерго" – 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецкоблэнерго" – 449 млн. 500 тыс. грн.

Оба конкурса состоятся 11 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжениями (от 2 ноября т.г. № 1106 и № 1107) конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Днепроэнерго» имеют право участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет произвели электроэнергии в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии «Днепроэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50 % уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций «Днепроэнерго», заключенного по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить, в частности, использование добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70% объема топлива, используемого акционерным обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках.

В течение 2011-2016 гг. новый собственник должен также обеспечить такую установленную мощность: Запорожской ТЭС - не менее 3600 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блока мощностью 800 МВт; Криворожской ТЭС - не менее 2820 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 564 МВт; Приднепровской ТЭС - не менее 1765 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 570 МВт и пр.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Донецкоблэнерго» имеют право участвовать лица, которые в течение трех последних полных календарных лет произвели электроэнергии в объеме не менее 30 % объема передачи и поставки электроэнергии «Донецкоблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50 % уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций компании, заключенного по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить: погашение задолженности за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировых соглашений) с государственным предприятием «Энергорынок» за счет целевых надбавок к тарифам, принятым в соответствии с Законом Украины «О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», и других источников финансирования; достижение фактических технологических потерь электроэнергии за год не выше нормативных начиная с 2014 года; использование Мироновской ТЭС угля, добываемого на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70 % объема топлива, используемого обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках Мироновской ТЭС.

В инновационно-инвестиционной деятельности компании, в частности, реконструкция до 31 декабря 2014 котла №10 с обеспечением суммарной заявленной мощности 115 МВт с одобрения НКРЭ включения соответствующей инвестиционной составляющей в тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую Мироновской ТЭС и пр.

В обоих случаях в социальной деятельности «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго» предусматривается недопущение в течение шести месяцев с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций увольнения работников компании по инициативе покупателя или уполномоченного им органа, в течение трех лет с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций недопущения без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности работников общества более чем на 5% в год.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».