Рынки акций находятся в очень неустойчивом состоянии - эксперт

Рынки акций в настоящее время, по-видимому, находятся в очень неустойчивом состоянии.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «принимая во внимание некоторую нормализацию настроений по мере перед стартом сегодняшних торгов на украинских площадках, но также учитывая сильное снижение фондовых индексов в Китае, внешний фон на открытии украинского рынка акций можно назвать умеренно негативным». Фьючерсы на индекс S&P 500 начали сегодняшний день снижением более чем на 1%, несмотря на вчерашний рост во второй половине американской торговой сессии.

В целом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «позитивная динамика фондовых индексов США во вторник стала скорее нелогичным сюрпризом». Данные об экономическом росте во Франции и Германии не приободрили инвесторов, в результате чего последовали сильные продажи европейских долговых обязательств. «Таким образом, в настоящий момент у нас нет инструмента для определения глубины текущей коррекции на рынках акций», - делает вывод аналитик.