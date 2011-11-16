Действия новых премьеров Италии и Греции пока не дают рынку акций уверенности - эксперт

Политические маневры новых премьер-министров Италии и Греции пока не дают рынку акций уверенности в имплементации мер бюджетной экономии, которые в краткосрочном периоде являются важными с точки зрения инвесторов.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «пояснить ситуацию может голосование в Греческом парламенте по поводу вотума доверия переходному правительству, а также продвижение в формировании нового кабинета Марио МОНТИ в Италии. Пока же предположения реалистов о том, что технократы – это не ответ на кризис, к сожалению, подтверждается».

В то же время, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, следует учитывать то, что текущее снижение акций происходит на низком объеме. По его словам, «этот факт является удивительным» на фоне очевидных проблем с маржинальным обеспечением ряда крупных глобальных игроков, что видно по динамике золота. Повышение корреляции золота с рисковыми активами в нисходящей фазе обычно указывает на необходимость игроков продавать защитные позиции ради наращивания доли свободны средств, цель - повышение уровня маржи.