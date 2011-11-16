ФГИУ снова выставил на продажу 90,8% «Азовкабеля», снизив цену на 30%

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) снова выставил на приватизационный конкурс 90,803% пакет акций ОАО «Азовкабель».

Объявление о проведении конкурса опубликовано в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 16 ноября т.г.).

По информации пресс-службы Фонда госимущества, стартовая цена пакета акций «Азовкабеля» снижена на 30% - до 8 млн. грн.

Приватизационный конкурс состоится через 75 дней с момента публикации объявления о его проведении.

Напомним, начальная цена госпакета «Азовкабеля» уже была существенно снижена - с 52 млн. 650 тыс. грн. (на конкурсе в 2010 г.) до 11 млн. 425 тыс. грн. на прошлом конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества уже несколько раз объявлял конкурс по продаже 90,8% пакета акций ОАО «Азовкабель» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. Однако конкурсы были признаны не состоявшимися.

Справка УНИАН. ОАО «Азовкабель» (г. Бердянск, Запорожская обл.) - крупнейший поставщик кабельной продукции в СНГ, производит кабельно-проводниковую продукцию: кабели монтажные, сварочные, силовые гибкие, провода монтажные и пр.

По состоянию на начало 2007 года, 90,8% акций ОАО «Азовкабель» принадлежало Фонду госимущества. Уставный фонд «Азовкабеля» составляет 12,583 млн. грн.