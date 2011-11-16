ФГИУ повторно выставил на продажу акции Львовской угольной компании

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 37,578% акций ОАО «Львовская угольная компания».

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 16 ноября т.г.

Начальная стоимость пакета акций снижена на 30% - до 80 млн. 392 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Львовская угольная компания» состоится через 50 дней со дня его объявления (16 ноября 2011 г.).

Как сообщал УНИАН, ФГИУ уже неоднократно выставлял на продажу госпакет акций Львовской угольной компании, однако конкурсы были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Львовская угольная компания» является правопреемником всех прав и обязанностей арендатора – ЗАО «Львовсистемэнерго», которые возникли во время аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская».

Уставный фонд ОАО «Львовская угольная компания» составляет 305 млн. 610 тыс. грн.

ЗАО «Львовсистемэнерго» создано в форме СП. По состоянию на 2004 год, 25% акций общества принадлежало венгерской компании System Consulting, которая является одним из крупнейших поставщиков экспортируемой украинской электроэнергии в Венгрию, а 20% – ООО «Бизнес консалтинговый центр» (г. Червоноград), которое связывают с Петром ОЛИЙНЫКОМ.

ЗАО «Львовсистемэнерго» арендует ЦОФ «Червоноградская» (г. Червоноград, Львовская обл.) с декабря 2000 года. Договор аренды заключен сроком на 15 лет.