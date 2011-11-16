Украинский фондовый рынок сегодня закрылся разнонаправленно

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 ноября, повысился на 0,87% – до 601,82 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 316 млн. 325 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,36% – до 1591,17 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 241 млн. 359 тыс. грн., из них на срочном рынке – 165 млн. 398 тыс. грн.