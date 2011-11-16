Комитет ВР рекомендует принять за основу законопроект о продаже капитализированных банков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект №9362 от 31 октября 2011 года об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты поддержали сегодня во время заседания комитета.

В частности, заместитель министра финансов Сергей РЫБАК напомнил, что 1 января 2012 года заканчивается действие закона о предотвращении негативных последствий экономического кризиса. На сегодня государство является акционером трех банков - «Родовид Банка», «Укргазбанка» и банка «Киев».

Законопроектом предусматривается создание прозрачного механизма отбора стратегического инвестора, определение объектов и субъектов продажи пакетов акций банков, устанавливаются требования к лицам, которые могут быть потенциальными покупателями данных пакетов акций, в частности, ими не могут быть бывшие акционеры банков, акции которых будут продаваться, сообщил С.РЫБАК.

Также планируется привлечь советника для осуществления продажи пакетов акций капитализированных государством банков, в частности для определения цены продажи таких пакетов. По словам С.РЫБАКА, предусматривается, что цена акций будет не ниже той суммы, которую вложило государство. «На аукционе будет цена не ниже, чем та, которую вложило государство. А какая цена будет определена окончательно, для этого будет привлечен советник...» - сказал он.

Кроме того, определяются требования для проведения конкурса по отбору инвесторов и т. д.

По мнению Кабинета министров, который выступает инициатором законопроекта, статус санационного банка «Родовид Банка» не будет противоречить нормам законопроекта о продаже пакета акций государства. После того, как он перестанет выполнять функции санационного банка, то есть через 5 лет, долю государства в нем также можно будет выставить на продажу, отметил С.РЫБАК.

В то же время, по словам первого заместителя председателя комитета Сергея ТЕРЕХИНА, недоработкой законопроекта является положение о продаже в целом пакета акций государства в данных банках, без предварительной продажи незначительного количества акций для определения их рыночной стоимости.