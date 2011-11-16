Все внимание инвесторов в среду было приковано к проблемным странам еврозоны - эксперт

Все внимание инвесторов в среду, 16 ноября, было приковано к проблемным странам еврозоны.

Об этом сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в переменчивом ключе, что явилось отражением противоречивых настроений, наблюдавшихся на мировых площадках. Общая неопределенность, связанная с ситуацией вокруг европейских долгов, продолжала довлеть над рынками и провоцировала часть инвесторов на закрытие позиций».

Как отметил А.КУШНАРЕВ, в первые часы сессии индекс Украинской биржи демонстрировал восходящую динамику вслед за ростом европейских индикаторов, пришедшим на смену стартовому негативу. В среду доходность итальянских долгосрочных гособлигаций опускалась ниже психологически важной отметки в 7%, что оказало временную поддержку фондовым биржам.

По информации аналитика, к обеду конъюнктура на долговом рынке Италии ухудшилась, что повлекло за собой падение биржевых индексов. Не порадовали игроков слухи о возможном понижении кредитного рейтинга Франции. Пессимистичный тон носило и выступление главы Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ. В нем было отмечено, что долговой кризис в еврозоне приобрел системный характер, и без устойчивого экономического роста он не может быть преодолен. Сообщение о том, что новый премьер-министр Италии Марио МОНТИ сформировал правительство, особого энтузиазма у инвесторов не вызвало. Не была встречена покупками и хорошая американская макростатистика по потребительской инфляции и промышленному производству.

А.КУШНАРЕВ подчеркнул, что всю вторую половину сессии в среду индекс Украинской биржи торговался вблизи границы закрытия вторника, балансируя между положительной и отрицательной зонами. В аутсайдерах сессии среди голубых фишек оказались акции Енакиевского метзавода ( 6,81%), продолжающие корректироваться после существенного роста предыдущей недели. Снижением окончили день и другие представители металлургии.

По словам аналитика, заметные потери на Украинской бирже в среду понесли бумаги Ясиновского КХЗ (-3,95%), «Донбассэнерго» ( 3,20%), «Стирола» (-2,79%). Наибольший рост в первом эшелоне продемонстрировали акции «Укрнафты», подорожавшие на 1,87%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 ноября, повысился на 0,87% – до 601,82 пункта. Общий объем торгов составил 316 млн. 325 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,36% – до 1591,17 пункта. Общий объем торгов составил 241 млн. 359 тыс. грн., из них на срочном рынке – 165 млн. 398 тыс. грн.