Эксперт: поведение игроков фондового рынка сегодня изменилось

Изменение поведения игроков фондового рынка трудно объяснить изменением характера новостного фона, но можно объяснить техническими факторами.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «сегодня утром на рынках рисковых активов складывается ситуация, которую можно считать противоположностью событий 24-часовой давности». В отличие от вторника, в среду американским рынкам акций не удалось удержаться на нейтрально-положительной территории, однако сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 демонстрируют рост. Фьючерсы на индекс S&P 500 сейчас находятся вблизи верхнего края диапазона поддержки, что и способствует формированию отскока. В то же время, динамика сырьевых и валютных рынков пока не подтверждает факт смены настроений.

При этом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «в настоящий момент трудно определить потенциальную силу и продолжительность возможного всплеска аппетита к риску. Учитывая комбинацию неуверенной динамики рисковых активов накануне и скромный рост фьючерсов на американские индексы сегодня утром, внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился нейтральный».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 ноября, повысился на 0,87% – до 601,82 пункта. Общий объем торгов составил 316 млн. 325 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,36% – до 1591,17 пункта. Общий объем торгов составил 241 млн. 359 тыс. грн., из них на срочном рынке – 165 млн. 398 тыс. грн.