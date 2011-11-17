Эксперты: сегодняшняя сессия на фондовых биржах зависит от ситуации на долговом рынке Европы
Сегодняшняя торговая сессия на фондовых биржах во многом зависит от ситуации на долговом рынке Европы.
Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.
Кроме того, по их мнению, среди сегодняшней статистики стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании, на статистику по рынку труда и жилья из США и на индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Аналитики подчеркивают, что неопределенная ситуация с долговым кризисом в еврозоне – это основной фактор негативных настроений на мировых фондовых площадках. В частности, внимание инвесторов сейчас в большей степени сфокусировано на динамике доходности государственных облигаций Италии. Во вторник стоимость десятилетних гособлигаций страны вновь превысила важный психологический барьер в 7%, однако в среду их доходность несколько снизилась на фоне информации о покупке ЕЦБ ценных бумаг, что способствовало улучшению ситуации на мировых фондовых площадках в первой половине дня.
По словам аналитиков, во второй половине дня в среду позитивные настроения инвесторов были омрачены выступлением председателя Банка Англии, который отметил тяжелое положение дел в экономике страны и огромные риски, которые несет Великобритания от набирающего обороты долгового кризиса в еврозоне. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ также вчера отметил тот факт, что кризис в еврозоне приобрел системный характер. Но под конец торговой сессии рынок несколько поддержали макростатистические данные из США. Так, вчера стало известно о росте промпроизводства и положительной динамике индекса текущего состояния рынка жилья.
Аналитики отмечают, что торги на украинском фондовом рынке в среду завершились со смешанной динамикой индексов. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Енакиевского металлургического завода (-6,81%) и Ясиновского КХЗ (-3,95%). Наибольший рост был зафиксирован по бумагам «Укрнафты» (+1,87%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,51%).
Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 16 ноября, повысился на 0,87% – до 601,82 пункта. Общий объем торгов составил 316 млн. 325 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи снизился на 0,36% – до 1591,17 пункта. Общий объем торгов составил 241 млн. 359 тыс. грн., из них на срочном рынке – 165 млн. 398 тыс. грн.